El papel de Jesucristo entre los gays, según un soltero de ‘First Dates’: “Estaría con nosotros”

Jonás es de las personas a las que quieres o a las que odias “o te gusto o me odias, no hay punto medio”. Se considera del montón de los majos y ha tenido una relación de unos cuatro años. Según le ha contado a Carlos Sobera, la cosa se terminó porque ya no se aportaban nada y su pareja quería abrir la relación. Él es más tradicional y “como decía la Dúrcal si se puede quiero tener mi amor para toda la vida”, pero es consciente de que es algo casi imposible en los tiempos que corren “Así son los hombres, todos son igual, pero que bonito se siente cuando uno te da un besito, te dice ‘te quiero’ y poco a poquito, se mete adentro, se va hasta el centro de tu corazón”.