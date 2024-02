Magdala no es capaz de reaccionar al saber que su cita de ‘First Dates’ es virgen a los 62: “La castidad me hace feliz”

Carlos ha venido a ‘First Dates’ con una guitarra y la ilusión de cantar dos canciones en el restaurante “una semi saeta y otra dedicada a todo el mundo”. Es un tipo tradicional y una de sus pasiones es componer música. También ha traído un par de coronas y Carlos Sobera ha mostrado curiosidad, pero no se podía imaginar que se tratara de un juego que el soltero tiene con sus amigos “Todos somos hijos del Rey de Reyes, somos reyes y reinas, a mí me guía Cristo”.

Es un tipo de tradiciones y aunque ha tenido cuatro relaciones sigue siendo virgen a sus 62 años. Concibe el sexo como el vehículo para tener hijos y no descarta practicarlo, pero siempre siguiendo un orden “enamorarme, casarme y luego intentar tener hijos”.

Él estaba feliz y no ha dudado en decirle que ojalá la pudiera coronar en algún momento como reina de su reino. Casualidad que uno de los apellidos de Magdala es corona.

Carlos le ha dicho que cuando estuvieran juntos podrían tener un hijo y ella le ha dicho que no, que con 58 años ella ya no quería ser madre. Él no se ha resistido y le ha dicho que podían pedir ayuda médica o adoptar, pero en el fondo le daba igual porque quería estar con ella.