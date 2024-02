José impresiona a su cita del Día de los Enamorados en ‘First Dates’: “Me mide 20x5, un misil”

José se ha presentado como un hombre al que le apasiona el sexo “lo necesito a diario”, le ha contado a Carlos Sobera que es un tipo que se entrega al máximo en una relación y que lo da todo “en mi vida he estado con unos mil hombres y espero estar con unos cuantos más”.

Sergio , su cita, ha entrado en ‘First Dates’ con mucha energía y nos ha confesado que le llaman “Copón” , y es que él se siente un gran tipo “s oy la polla, me considero muy buena persona, simpático, siempre a favor de obra, amable, cariñoso… ”. Al ver a José ha sentido que estaba “apetecible, está de buen ver”.

Los solteros han comenzado la cena hablando de qué significaba para ellos San Valentín y han coincidido en que es algo de todos los días y no solo del 14 de febrero . Para Sergio lo más romántico que puede hacer su pareja es “ que un domingo baje a comprar porras y churros sin avisar ”. Y de estar hablando de chocolate con churros han pasado al primer plato hablando de sexo, algo que a Sergio le daba un poco de vergüenza “nos estamos pasando”.

Él le ha dicho que en el sexo era “muy generoso, me gusta dar y recibir” y se ha ruborizado al saber que José era muy caliente “muy pasional”. Sin cambiar de tema, José le ha soltado un “¿El tamaño importa?”, pero Sergio ha sido muy rápido y le ha respondido con un “ ¿El tamaño de qué? ¿Del corazón? ¿Del hipotálamo? ”. Realmente le importa en los extremos “muy grande qué exageración y muy pequeña, qué lástima”.

José ha seguido en la misma línea y se ha interesado por un “ ¿Arriba o abajo? ”, menos mal que Sergio le ha dicho que no le gustaba elegir. A Sergio le estaba pareciendo todo demasiado tórrido e incluso “sórdido” y eso que todavía José no le había confesado que él necesitaba tener sexo a diario.

El soltero necesita conocer a un chico en la cama para saber si le gusta o no, porque no le gusta perder el tiempo y se ha mostrado muy caliente, algo que acostumbra a hacer en las primeras citas y que no ha cambiado ni al ritmo de la música que ha pinchado Pepino Marino en el restaurante “arriba esos pepinos”.