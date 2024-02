"Que me hable en inglés", "Que se saque mocos", "Que fume": el staff de 'First Dates' cuenta lo que no aceptaría en una cita

El 14 de febrero es el día en donde las citas, los regalos y las demostraciones de cariño toman especial protagonismo en relación a otros días del año. 'First Dates', el programa de citas por excelencia, ha decidido celebrar el día de los enamorados con un especial de 'San Valentín' que se emitirá por Telecinco esta noche, a las 21.50, y que convocará a personajes icónicos para que tengan la oportunidad de encontrar el amor.

Conocer a alguien no es tarea fácil ya que no todo el mundo cumple con las expectativas o con los gustos de todas las personas, pero, pese a que requiere de tiempo, existen ciertos rasgos de una personalidad que hablan mucho de ella y pueden gustar o no "a primera vista".