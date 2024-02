Gaspar presume de su potencia sexual a los 71 años en ‘First Dates’: “Puedo tener hasta tres en una noche”

Ni trekking ni grimpar ni nada de nada: Gaspar no se entera de nada de lo que le cuenta su cita en ‘First Dates’

Gaspar se asusta ante su poca pasión con Esther en la cena del Día de los Enamorados: “No he intentado ni darle un pico”

Gaspar se ha puesto la pajarita roja para buscar el amor el Dia de San Valentín en ‘First Dates’, aunque asegura que cuando está enamorado para él todos los días son 14 de febrero. Se divorció hace 40 años y luego ha tenido bastantes parejas, pero ha tenido mala suerte porque casi todas han sido muy celosas “me han jodido porque me han dado unos ojos muy bonitos”. Carlos Sobera ha querido saber si era un hombre fiel y sin cortarse ni un pelo y asegurando que era la primera vez que lo reconocía, le ha soltado un “soy más bien infiel”.

A sus 71 años asegura poder tener sexo sin problemas incluso, “hasta tres en una noche”. Carlos Sobera estaba fascinado por su pajarita y algo le decía que Gaspar se lo iba a pasar muy bien en su cena del Día de San Valentín.

Esther, su cita, se ha definido como “una mujer muy fuerte, muy potente” y su look lo ha dicho todo. Le ha explicado a Carlos Sobera que su chaqueta era de África y que le encantaba enseñar las piernas y el pecho. Al verla, Gaspar ha suspirado y ha exclamado que era una mujer muy guapa. Ella también ha visto a un hombre con estilo, unos ojos preciosos y “con pelo”.

Esther asusta a Gaspar con su intensidad física: “Me como el mundo, soy una bestia”

Mientras esperaban la cena, Esther ha querido saber qué le gustaba hacer a Gaspar y le ha contado que a ella le apasiona el trekking, pero no un paseo tranquilo, el deporte de riesgo “por senderos peligrosos, te coges de una cadena y si hay que grimpar, se grimpa… Es pasión, me como el mundo, soy una bestia”.

Gaspar no se ha enterado de nada de lo que le ha dicho “he entendido lo de andar, pero lo de trenkking supongo que será lo de tirarte del puente, pero eso yo…”. Esther le ha dicho que quería un hombre potente en todos los sentidos, pero Gaspar no se ha visto capaz de tanto “para el sexo, sí, pero para ir de aquí para allá, no”. Algo que ella ha sentido que era un farol.

Gaspar incomoda a Esther con su comentario: “Me gusta besar en la boca y comerme lo de abajo”

El soltero tiene mucha experiencia en decirle a las mujeres lo que quieren escuchar y no ha dudado en piropear a Esther. Ella ha querido saber cómo era en pareja y él le ha dicho que era muy cariñoso, pero que se tenía que enamorar “si no siento nada yo no puedo besar a nadie”. De hecho, ha querido ser más explicito y le ha soltado un “a mí me gusta besar en la boca y comerme lo de abajo”. Comentario que a la soltera le ha parecido completamente innecesario “no me ha gustado el comentario”.

Tampoco le ha gustado que le dijera que buscaba a una mujer como su madre “se me ha caído el alma al suelo”. En el reservado, los solteros se han atrevido a bailar una lenta, pero no han sentido nada de nada. Él se ha sorprendido porque no se había lanzado ni a darla un piquito “algo insólito en mí” y ella no ha sentido nada de nada.