Carlos Sobera se queda impactado con la 'dolce vita' de Eric: "No das palo al agua"

Es un hombre que parece muy completo, pero hay algo que le falta y es que el joven prefiere seguir recibiendo dinero de su padre, antes que ponerse a trabajar: “No me gusta hacer nada. Mi papá me ayuda con todas mis cosas”, asegura en ‘First Dates’.

“Mi padre me manda dinero desde Perú, hace que todos mis sueños se hagan realidad”, explica. Sobre si tiene pensado dejar de ser ‘nini’, el comensal del restaurante de Carlos Sobera declara: “Ojalá poder estar así mucho tiempo, porque me encanta”.

“El arte y la delicia de no hacer nada. Si hoy en día la tengo… ¿Por qué no aprovecharla? Mañana lo mismo me toca trabajar como un burro, pero hoy en día estoy aprovechando la vida”, explica el participante de nuestro programa.