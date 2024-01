Un soltero con la testosterona por las nubes, sobre su cita: ''La he mirado a los ojos por educación''

Dardo tiene 35 años y llega a ‘First Dates’ con los objetivos claros. Nuestro soltero se considera ‘’un Lamborghini sexual’’ y cree que hay que estar muy ciego para que no se fijen en él. Para Dardo, el deporte lo es todo y piensa que hay que tener el cuerpo, el espíritu y la mente grandes.

Nuestro soltero cenará con Beatrice , una traductora e influencer de 35 años que llega al programa para encontrar el amor después de haberse divorciado hace un año y pese a que en Inglaterra la llaman la Barbie de Londres, afirma que no está buscando un Ken.

A Dardo, que afirma tener la testosterona por las nubes, se le han disparado las hormonas a ver a su cita y no ha escondido en ningún momento su atracción por ella.

El reto no ha acabado ahí, Dardo ha querido levantar a las gemelas a ritmo de ópera, se ha puesto a cantar y ha explicado que su sueño siempre ha sido mezclar el culturismo con la ópera.

Pero, pese a los intentos de Dardo por conquistar a su cita, ella no se ha visto nada atraída por él: ‘’Como pareja no ha habido feeling, por mi parte, por la suya no lo sé’’, admitía la influencer.