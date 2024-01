A sus 92 años, Pedro vuelve a 'First Dates' en busca del amor: ''Si no se viene a casa conmigo, no le doy más citas''

Pedro tiene 92 años y no es su primera vez en busca del amor en ‘First Dates’ . La primera vez que estuvo en el programa decidió no salir con su cita por la puerta del restaurante del amor y vuelve con la esperanza de que esta vez sea diferente.

Nuestro soltero cenará con Carmen , una mujer de 81 años que admite ser muy presumida y que quiere a un hombre que se arregle tanto como ella, pero a Pedro, Carmen no le ha hecho mucha gracia a primera vista.

Pese a que los dos tienen muchas ganas de encontrar el amor, la distancia para ambos supone un problema porque Pedro vive en Málaga y Carmen vive en Madrid y aunque Pedro lo ha intentado, Carmen ha admitido no estar preparada para irse a vivir con alguien.

Pero ese tema no les ha parado para seguir disfrutando de la noche y ambos se han lanzado a bailar en mitad del salón del restaurante y Pedro, sin dudarlo ni un segundo, ha enseñado sus pasos como bailarín acrobático que era.

Después de pasar un buen rato, Pedro le ha insistido a su cita sobre el tema de la convivencia, algo que para él es muy importante: ‘’Si no se viene como yo le he dicho a mi casa conmigo, no le doy más citas’’, explicaba él.