El zasca de Lupe a su cita en ‘First Dates’: “Amigos tengo, aquí no he venido a buscar una amistad”

Juan Luis ha entrado en ‘First Dates’ con mucha alegría y bromeando con Carlos Sobera . Es un tipo con mucha escuela y mucho sentido del humor, que ha tenido claro que acababa de entrar en el cielo “ he visto un ángel ”, ha asegurado refiriéndose a Elsa Anka . El soltero le ha contado a Carlos Sobera que había sido un tipo atractivo que había ligado bastante, pero que se casó y siente que ha tirado 32 años de su vida. Está buscando a una persona “normal” que tenga ilusión por vivir y hacer cosas, a él le gusta mucho bailar, caminar y disfrutar de la vida.

Lupe , su cita, se define como “ un torbellino, necesito movimiento, necesito vida ”. Al ver a Juan Luis, ha tenido claro que no era su hombre. Le ha parecido que tenía un pelo bonito, pero su rostro y su semblante no le han gustado. Ella ha querido saber cuál era su estado civil y él le ha contado que era divorciado, y que tenía un hijo. Lupe es viuda y tiene dos hijos ya mayorcitos.

La cena de Lupe y Juan Luis ha comenzado hablando de la edad y ella ha sido muy sincera. El soltero sentía que no parecía que tuviera los 62 años que tiene, pero ella le ha dicho que parecía que tenía más “las cosas como son”. Él ha querido saber cómo había sido su vida amorosa y Lupe le ha contado que no había vuelto a tener ninguna relación seria tras quedarse viuda y que estaba buscando “un compañero de vida”. Él le ha dicho que viajar le gusta a cualquiera y que le encantaría recorrer Europa en caravana. “Yo soy mujer de hotel, lo del camping no va conmigo”, ha asegurado ella al escucharle.