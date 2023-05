Jonathan supera la prueba de su cita en ‘First Dates y llega el beso apasionado: “¿Recuerdas cuál es mi nombre?”

Carlos Sobera le ha advertido que su cita era un tipo guapo y que se llamaba Jonathan. Un joven que se define como un tipo simpático, empático, divertido “ miro la vida con positividad ”. Tiene ganas de enamorarse y empezar a ver la vida de otro color. Al verle, Alexis se ha quedado sin palabras “ es guapo, alto y tiene un pelazo… ”. Él también ha tenido muy buena impresión y rápidamente han comenzado a hablar de sus orígenes, él es medio asturiano medio italiano y no sabe mucho inglés, pero no le importaría practicar con ella.

Alexis no le ha sentado muy bien que Jonathan le confesara que no recordaba su nombre, y le ha dicho que se lo iba a preguntar varias veces durante la cena, pero él le ha dicho que no se preocupara porque ya no se le iba a olvidar. Los dos se han gustado mucho y estaban nerviosos, pero hablar sobre sus idiomas natales y decirse cositas en francés y en italiano, les ha ayudado a relajarse y fluir.