Morgana, sobre su condición de mujer trans en ‘First Dates’: “No es fácil esconderse 37 años”

Para Morgana las mujeres son lo más de este mundo, su madre y su hermana han sido sus referentes y se dio cuenta de que quería ser mujer con 20 años. Ha tenido muchos problemas familiares por problemas de religión y sexualidad, hasta que descubrió la forma de ser ella misma y empezó a hacer algo por ella misma “hace tres o cuatro meses que estoy viviendo la vida como quiero vivirla, soy mujer trans y hace nada que he salido del armario… No es fácil esconderse 37 años, es muy doloroso no poder ser nunca tú mismo”, ha asegurado la joven en ‘First Dates’.