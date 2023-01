Manuel se santigua al saber que su cita de ‘First Dates’ es una leona: “Cuidado, que yo soy un tigre”

Carmen se define como una auténtica leona y no tira la toalla. Ha venido a ‘First Dates’ por tercera vez y le ha explicado a Carlos Sobera que busca a alguien que le de lo mismo que da ella, pero que cada uno en su casa. Busca a un hombre que baile, pasee, no se quede en casa y le guste hacer cosas.

Antes de sentarse en la mesa, Carmen le ha dicho a Carlos Sobera que tenía algunos secretos en su bolso. No va a ningún sitio sin su carmín y su cepillo del pelo, dos objetos que le ha dejado de pista a su cita para que la conociera un poquito más.

En el tema viajes, también han descubierto que a los dos les encantaba y que podían tener un punto de conexión muy fuerte. Los dos llevan 15 años viudos y a Carmen le ha costado mucho creer que Manuel no hubiera tenido pareja en todo ese tiempo. Él le ha contado que lo había buscado con muchas ganas, había estado apuntado hasta en una agencia matrimonial, pero no había encontrado lo que estaba buscando y puede que no estuviera preparado.