Juan y Luzmila tienen un flechazo: "No me esperaba una mujer así. Estoy feliz"

Aunque no son muchos los afortunados y afortunadas que los sienten en sus propias carnes, los flechazos existen.

Luzmila y Juan, una de las parejas de este jueves en 'First Dates Café', se han gustado nada más conocerse. Aunque hay veces que las primeras impresiones no son las correctas, en su caso han sido todo un acierto.

Aunque Juan ha llegado a la cafetería con un prototipo de mujer morena y de rasgos muy oscuras, el pelo rubio de Luzmila no le ha importado ni un solo segundo. "No me esperaba una mujer así, tan guapa. Además es simpática... La verdad es que estoy encantado", ha dicho nada más ver a su cita de este mediodía.