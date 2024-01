Inma Campano ha decidido dar un cambio de imagen de lo más radical en Nepal

La concursante de 'En busca del Nirvana' se ha dejado rapar por Alejandro Nieto

Inma Campano, tras raparse: "Estoy muy feliz, me siento capaz de hacer cualquier cosa"

Inma Campano está encontrando el Nirvana a pasos agigantados y, en su proceso de autodescubrimiento, ha decidido tomar una drástica decisión. Durante una jornada de peluquería, la concursante ha optado por raparse la melena.

“A mí mi pelo me gusta mucho, me veo que tengo un pelo largo, bonito… Pero no me hace falta. Si me tengo que rapar, me rapo”, decía, segundos antes de que le pasaran la maquinilla por su cabeza.

“Me siento muy bien ahora mismo, quien me quiera me va a querer como sea. Yo me voy de este viaje siendo una persona nueva”, apuntaba la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, con la decisión firme de que quería desprenderse de su larga cabellera.

Ha sido Alejandro Nieto el que ha tomado la iniciativa y el que le ha rapado el pelo. “He encontrado mi felicidad. Si me pinto o no me pinto, me siento bien y es algo que nunca antes me hubiera imaginado”, aseguraba la joven.

Después de raparse, Inma Campano se ha visto bastante bien con su nueva imagen y ha declarado: “Estoy muy feliz. Sería capaz de cualquier cosa. Me he quitado toda la negatividad de mi vida, todo lo malo, la Inma negativa que no era capaz de hacer nada, ahora puedo con todo”, decía.