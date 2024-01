Inma Campano se rompe al hablar de sus problemas de autoestima: "He llegado a pensar que no valgo para nada"

“En este lugar me siento superbién, siento la paz, la tranquilidad, siento cosas que no había sentido antes”, les explicaba a sus compañeros. “Es muy raro, es como que me hace olvidar lo malo de fuera, siento esperanza”, añadía, entre lágrimas.

“Soy una persona que no tengo confianza, he llegado a pensar que no valgo para nada y eso es muy triste. Entrar en este templo ha sido increíble (..) He sentido una energía que no he sentido en mi vida. Me hace falta creer en mí y estoy creyendo en mí”, decía, entre lágrimas.