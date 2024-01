El nuevo ‘ranking karma’ ha provocado uno de los enfrentamientos más tensos de la primera edición de ‘En busca del Nirvana’. Los concursantes tenían que votar al más líder del grupo y las decisiones finales no han gustado a todos por igual.

Christopher Mateo ha creído que Aless Gibaja no se merecía uno de los primeros puestos de la lista y le ha votado como uno de los participantes con menos capacidad de liderazgo, algo que al de los ‘superconsejitos’ no le ha gustado nada.

El que fuera concursante de ‘GH VIP’ cree que el ganador de ‘Supervivientes’ no le ha dado una puntuación mejor por rencillas que tuvieron en anteriores programas y que ha sido el “rencor” el que lo ha empujado a darle una de las puntuaciones más bajas: “Tiene algo clavado conmigo”, decía Aless.

Por su parte, Christopher aseguraba que no tiene nada en su contra, pero que no lo ve dirigiendo a un grupo: “No te veo liderándome”, decía. Unas palabras que hacían saltar a Alejandro Nieto, que no dudaba en dar la cara por Gibaja.