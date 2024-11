El desencuentro entre Carlos Segarra y Sonia Ferrer: "Lo tuyo es siempre una verdad absoluta"

Además, también se refería a un comentario de la reportera Leticia Santos en el que decía en primera persona "se creen que le pertenecemos" y apuntaba: "No, Leticia, la mayoría de los hombre no creemos que las mujeres nos pertenezcan, es más, todos tendemos a respetar a las mujeres, esto es una minoría".

Después de estas palabras, Sonia Ferrer, visiblemente molesta, respondía: "Minoría son los que llegan a apuñalar, pero ojalá entendiésemos que vivimos ante una mayoría de hombres que sí tienen mentalidades machistas aunque no acaben en asesinato".

Acto seguido la periodista explotaba contra el colaborador por su respuesta a Leticia Santos: "Sinceramente, Carlos, que ante un caso tan dramático como el que estamos contando, vengas y levantes la mano diciendo que no todos los hombres son así, me parece ridículo".

Sobre estas declaraciones, Carlos Segarra, muy molesto, contestaba también de manera muy contundente a la periodista: "Lo que me parece ridículo es que tú siempre estés con tus verdades absolutas y que no entiendas nada, todo son blancos o negros, no hay una escala de grises".