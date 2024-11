Fran Rivera, contra el veto a los costaleros maduros: "Nos están haciendo mucho daño gratuitamente"

El torero entraba en el programa para explicar que vive un momento de tristeza por no poder seguir siendo costalero, su pasión. Al parecer, existe un veto y al cumplir 50 años no puedes seguir saliendo de costalero.

Entre los afectados por esta normativa interna, Fran Rivera afirma que son 9 costaleros los afectados: "No lo entendemos, esto es una Hermandad, debería de primar la fraternidad, la caridad, la compasión, el amor, el cariño" . Además, aseguraba, que todos se conocen desde hace muchos años y que siempre han estado ahí para todo lo que han necesitado desde la Hermandad.

El torero también ha querido dejar claro que los que no se están portando bien son los miembros de la Junta de Gobierno, no la Hermandad: "Nos están haciendo mucho daño y de forma gratuita y no entendemos los motivos".