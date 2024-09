El amigo de Aintzane, secuestrada, prostituida y asesinada: ''Me cogieron una prueba de ADN porque intimé con ella''

Es la primera vez que Jon habla con un programa de televisión y ha pedido justicia para su amiga: ''Nadie es nadie para quitarle la vida a una persona. Me parece una pasada, yo que he entrado a declarar, todo bien hasta que la abogada de ellos ha metido presión''.

El amigo de la víctima ha explicado que la abogada de los acusados ha revelado en el juicio que encontraron restos de él en el bolsillo de la víctima y Jon se ha defendido: ''Me he quedado alucinado. Podría ser ropa mía que se llevó, no tuve yo nada''.