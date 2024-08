La víctima de un brutal accidente de coche por un caballo salvaje: "Me he escapado, no sé ni cómo"

El caso de Daniel no ha sido el único del lugar , ya que ha ocurrido en muchas otras ocasiones de las que han salido más víctimas y afectados. La reportera ha explicado que ha intentado hablar con los dueños del poblado chabolista de los caballos sin éxito: "Son bastante conflictivos y no aceptan muy bien a las cámaras. No hemos podido hacerlo".

"Los daños que tengo son por la pata del caballo, más los cristales. Me he escapado no sé ni cómo", ha contado después a la reportera del programa. Daniel ha denunciado en directo que el Ayuntamiento de Mairena de Alcor no hace absolutamente nada para solucionar este problema.