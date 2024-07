Antonio denuncia a Don Ricardo, el párroco de Sanxenxo que le ha abofeteado: "Me dio con el puño cerrado"

Sin embargo, no es la primera vez que el párroco se encuentra en el centro de la polémica. El año pasado se negó a sacar a los santos e impidió la procesión del pueblo. Además, en un vídeo se ha podido comprobar la actitud que tiene el párroco con unas niñas vestidas de comunión. Don Ricardo las llama "mamonas".

"Sobre 87-88 años", ha aclarado Antonio sobre la edad de Don Ricardo. Nacho Abad ha indicado que es algo mayor para el cargo y tras esto Antonio ha narrado cómo recibió el golpe del sacerdote: "Con el puño cerrado en la cara, en la mejilla. No contaba con eso. Yo le dije que estaba loco y se abalanzaba hacia mí, levanté el puño, pero los feligreses me cogieron y me echaron para atrás".