Un policía de Guardamar denuncia inseguridad a causa de un grupo de inmigrantes: ''Se han producido robos y agresiones sexuales''

Los vecinos de Guardamar llevan semanas denunciando que viven un infierno y no obtienen respuesta alguna. El vecindario acusa a un grupo de inmigrantes que están acogidos en un hotel, de robos, palizas e incluso agresiones sexuales.

El presidente del sindicato recalca que hay un gran déficit de policía en Guardamar y que el alcalde no lo ve: ''Queremos que una ciudad que tiene censados unos 18.000 habitantes, pero ahora en época estival puede llegar a 103.000 personas, tenemos un patrulla por la mañana, un patrulla al mediodía y un patrulla por la noche''.

En cuanto a si el nivel de delincuencia era el mismo antes de que llegasen los inmigrantes, Paco lo ha negado: ''Lo estoy vinculando, no tengo nada en contra de ellos, sabemos que no son todos iguales, muchos de ellos han conseguido su trabajo y son personas honestas y honradas, pero hay un grupo que no se puede negar''.