Bertín Osborne, sobre el fallecimiento de Paco Arévalo: ''Tuve una bronca con él y ahora me arrepiento''

‘’Fue el primer amigo que tuve en esta profesión, ha sido una vida juntos, hemos convivido muchos años y era como mi hermano. Me llamó mi otro hermanito José Luis López, El Turronero y casi me da un chungo'’, explica Bertín, visiblemente afectado.

El cantante ha dado a conocer que está arrepentido por una discusión que tuvieron: ‘’Ha sido especialmente doloroso porque hace un mes tuve una bronca por teléfono porque yo soy una persona que me cuido y hago deporte y Paco su punto de inflexión fue la muerte de Elena y desde ahí se medio abandonó. De repente se ha puesto en 40 kilos más de lo que debería pesar, no andaba porque le dolían las rodillas (…)

‘’Le pegué un broncazo, le dije de todo y no sabes lo que me arrepiento y le dije ‘cualquier día te va a pasar algo y vas a dejar a tu familia…’ Cuando me lo contó anoche José Luis casi me da a mí un infarto porque me arrepentí de habérselo dicho’’, explica Bertín, arrepentido,