El padre de Iago Negrón revela qué ha hecho su hijo durante su desaparición: "Ha estado en Toledo"

"Ha estado en Toledo, durmiendo en el campo con un saco de dormir.. Por el día iba a Toledo a caminar, por la noche de iba al campo solo. Llegó a Toledo en autobús, ha estado allí los tres días con la mochila. La gente no le reconocía porque iba muy oculto, no se le veía la cara porque iba con un pasamontañas", nos ha desvelado el padre de Iago. Nos ha contado qué ha comido: "Cogió salchichón o chorizo y queso de casa, ha comprado pan en tiendas. Se ha gastado 15 euros en total en tres días , ha tirado de bocadillo"

Además, ha negado que la marcha de su hijo haya sido por un reto viral de las redes sociales: "Él me ha dicho que no, no ha visto su Instagram ni lo que pasaba, su cuenta está cerrada. Le dicho que no quería que apareciera en medios porque no quiero que se piense que quiere protagonismo".