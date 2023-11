Los testigos de la brutal paliza a un menor en Granada: "Un helicóptero tuvo que trasladarle, estaba convulsionando"

Al parecer, todo comienza porque la víctima de esta agresión, presencia otra reyerta en el centro y presuntamente al contar lo que había ocurrido, los agresores deciden vengarse de él. Los golpes han sido tan fuertes que el menor después de la paliza , se quedaba tirado en el suelo, inconsciente, y eran los propios alumnos del centro, los que avisaban a los servicios de emergencia. Los dos agresores ya han sido expulsados del centro, pero el joven sigue ingresado en el hospital. Ya está despierto aunque muy desorientado y no se acuerda muy bien de lo que pasó.

Desde 'En boca de todos', hemos hablado con una madre que lleva a su hija a la misma clase y confesaba: "No se puede tolerar, tenemos mucho miedo y yo misma no he querido que mi hija vaya hoy a clase, tenemos miedo a replesalias". Esta mujer, afirma, que tienen miedo a que la gente del pueblo de donde es el niño que ha recibido la paliza, quiera vengarse también.