Exclusiva | La declaración de la última persona que atendió a Álvaro Prieto en la estación de tren: ''Fue a las taquillas a comprar otro billete''

‘’Dice que le atiende sin mayor problema, que localizan el billete de tren que había perdido y que se le ofrece ayuda para cargar el móvil. Esta es la primera declaración, pero no es oficial, se realiza mientras el empleado está de vacaciones por teléfono’’.

‘’El día 12 de octubre en torno a las ocho de la mañana se persona en la oficina del Centro de Servicios de Alta Velocidad un viajero porque no encontraba el billete para tomar su tren. En un primer lugar nos facilita un email, encontrándose otro billete Córdoba-Málaga, pero al no tratarse del billete que él buscaba, puesto que su origen era Sevilla Santa Justa con destino Córdoba, le preguntamos si es seguro que lo había comprado a través del canal de Renfe, a lo que nos confirmó que sí e incluso hizo mención a la App. Continuamos por lo tanto con la búsqueda y se le solicita la tarjeta de crédito con la que realizó la compra, para tener así otra opción. Nos dice que se trata de una tarjeta virtual señalando su teléfono móvil, el cual parece estar apagado, por lo que le ofrezco mi cargador e incluso la compañera le indica dónde lo puede cargar, todo para encontrar su billete y poder ayudarle a coger su tren. El viajero manifiesta que cree que no funciona y por lo tanto buscamos otras formas de poder ayudarle’’.