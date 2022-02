Andrii, atrapado en Kiev con su padre de 85 años: "Es muy difícil vivir así"

“Ahora mismo me he desplazado un poco porque tengo dos perros que tengo que poner a salvo. Tengo una persona que está cuidando ahora mismo a mi padre, gracias a dios tenemos todavía conexión, mañana estaré de nuevo con él”, comentaba Andrii

“Desde la 5 de la mañana me he tenido que meter en el refugio ya 5 o 6 veces… es muy difícil vivir así. Lo que siento yo ahora es horrible, bajar al refugio y esperar sin hacer nada, quieres hacer algo. Esta en tu casa, donde has vivido siempre y lo que quieres es defenderla, no es cosa de patriotismo, es muy difícil estar solo corriendo de casa al refugio y de refugio a casa”, continuaba Andrii muy preocupado con la situación que vive ahora mismo su país tras la invasión rusa.