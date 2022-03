Olga vive una angustia inexplicable por desconocer qué suerte han corrido sus familiares en Ucrania , concretamente en Mariúpol . Allí se encuentran sus padres y su abuela: “No sé nada de ellos desde hace más de una semana, antes mandaban un mensaje una vez al día porque ya no había electricidad, pero desde el día 2 no tengo ninguna información”.

Con gran preocupación ha contado que, según la poca información que ha recibido, “la gente está atrapada porque se acaban los recursos” y explica: “Tengo varios grupos donde a veces cuentan si han entrado los camiones con ayuda o comida, pero las noticias no son buenas porque los rusos no dejan de disparar, no hay tranquilidad para que entre la ayuda humanitaria”.