Roban y le destrozan la cara a un vecino de Daimiel entre gritos homófobos: "Tengo miedo"

Así lo ha contado él mismo en 'Cuatro al día': "Yo estaba con su exmujer en la calle y le vimos y ya me empezó a gritar que era un maricón. Otro día distinto fue cuando yo iba mirando el móvil y él me dio un golpa mientras gritaba: "Por maricón" y ya, a partir de ahí no recuerdo las cosas bien", ha dicho Ramón, que tiene muchas lesiones en plena cara y una costilla rota.