Lara del Río directora técnica del CISA (Centro de Investigación de Sanidad Animal) , nos explica, sobre una maqueta de las instalaciones, que una de las medidas más importantes de seguridad pero no tan visible como los portones neumáticos es la diferencia de presión . Esta hace que este edificio sea como un aspirador de aire exterior. Aunque se dejasen todas las puertas abiertas, algo imposible, las corrientes de aire irían al interior y luego se expulsan ya limpio a través de filtros HEPA (High Efficiency Particulate Arresting). Aquí trabajan unas 120 personas pero no sólo se investiga el covid 19. Hay otros virus que amenazan la supervivencia del campo como es el virus de la peste porcina y la fiebre aftosa que afecta a la ganaderos. De hecho, la primera afectó en 2001 al Reino Unico que sufrio una epidemia en la que murieron o se sacrificaron 10 millones de animales con un coste de 13 mil millones de euros. Por lo que aparte de ratones, también se investiga con cerdos, ovejas, vacas, caballos, etc.

Volviendo a la vacuna contra el covid 19, nos enteramos que los 40 ratones del ensayo valen alrededor 13 000 euros. Sobre 20 se inyectará vacuna y otros 20 no para saber como evolucionan. Son tan caros porque están tratados genéticamente para que puedan ser de modelos para humanos. Por eso investigar es muy caro, no por lo que cobran los investigadores sino por la tecnología que usan. Si la precariedad de los científicos en España es harto conocida aquí nos sorprende que los mismos que están tratando con el covid 19 no hayan sido aún vacunados. Otro sinsentido que nos deja esta pandemia. Es decir, cómo es posible que un agente forestal que va solo por el campo esté vacunado (con todo el respeto a que así sea) mientras que los científicos que trabajan con dosis altísimas de virus todos los días no lo estén. Otro motivo más para admirar el trabajo de los científicos y del equipo de personas (mantenimiento, seguridad biológica, administración…) que lo hace posible sobre todo aquí en el CISA, el laboratorio biológico más seguro de España.