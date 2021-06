Sin embargo, conviene tener mucho cuidado con este tipo de elementos exentos. Toma nota de por qué no es recomendable poner una piscina en tu terraza si no tienes claro cuánto peso puede soportar su superficie.

Cuidado con el peso

Lo cierto es que cada año, y quizás con más razón que nunca durante el pasado verano 2020 y el actual verano 2021, los distintos colegios de arquitectos repartidos por toda España advierten sobre los peligros de la instalación de piscinas en la terraza. De hecho, los derrumbamientos en terrazas y azoteas no son extraños, algo que cobra sentido si tenemos en cuenta que este tipo de estructuras no suelen estar pensadas para soportar el peso de litros y litros de agua. La consecuencias de un derrumbamiento del suelo pueden ser nefastas tanto para quienes instalaron la piscina como para quienes residan en el piso inferior. Cabe la posibilidad de quedar sepultado entre los escombros generados no solo por el suelo, sino también por las paredes adyacentes.