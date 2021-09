“Después de llamarle la atención pasó por mi lado me empujó y me llamó zorr*”, comentaba. “Yo el deje que por favor dejase de pegar al perro y que iba a llamar a la policía”, continuaba contando. “El seguía llamándome de todo, me dijo que iba a matar a mi perra para que yo lo viera, y después me iba a matar a mí. Cuando fui a coger a mi perra me cogió por detrás y me empotró dos veces contra el capó y el cristal del coche, yo me caí al suelo con la suerte de que no me di en la nuca, eso me dijo el médico, que, si no, no lo contaba. El continuó dando patadas en el suelo pero yo ya estaba inconsciente”, relataba Noa entre lágrimas y casi sin poder articular palabra recordando lo sucedido.