“Me ha cogido por sorpresa, no sabía que estaba enferma, me he puesto a llorar... las cosas me afectan mucho, me han operado de una cosa muy gorda y estoy convaleciente todavía… Ha sido tremendo, la quiero mucho, nunca podré decir que la quería, para mí seguirá estando viva”, aseguraba Concha Velasco con la voz entrecortada.