Nilofar, la capitana de la selección afgana de baloncesto en silla de ruedas consigue llegar a España

Una vida con futuro que se truncó cuando el pasado domingo, los talibanes entraron en la capital afgana. Imaginen su miedo, el pánico. Buscó ayuda desesperada en las redes. "No puedo salir y sé que no estoy segura aquí. Los talibanes me matarán. No les gustan las mujeres como yo. Tengo miedo porque hasta hace 20 años ellos gobernaban Afganistán, y fue entonces cuando me hirieron y quedé en sillas de ruedas", comentaba en las redes.