Ligar en tiempo de pandemia: las redes sociales, las elegidas para conocer a gente nueva

Ha llegado el calor, y no solo el metereológico. Ligar en este año pandémico ha sido complicado aunque algunos han encontrado remedios para poder conocer gente nueva. Sin embargo, otros muchos no han conocido nuevas caras por el miedo al contagio. A otros muchos no les ha importado para nada el miedo al covid. No obstante, para los responsables esta época de confinamiento parece que está acabando al aumentar el ritmo de vacunación y relajar las medidas restrictivas en las comunidades.