Conmoción en Marruecos por la muerte del pequeño Rayan, el niño atrapado en un pozo durante cinco días

"Alá es grande", es el grito unísono de los que durante horas esperaban la salida del pozo del pequeño Rayan. Con el paso de la camilla aumentaban los rumores de que el niño estaba vivo y los que aseguraban que no había sobrevivido. La multitud le acompañaba con sus oraciones hasta la ambulancia. Sus padres, rotos de dolor no tardan en recibir la llamada del rey de Marruecos con el pésame por la muerte del pequeño. Con los sonidos de la ambulancia de fondo su primo no puede contener las lagrimas.