Por un lado, Vicente Larraga revela que los ensayos en humanos simplemente están a la espera de obtener la autorización de la Agencia del Medicamento. "No es que se hayan suspendido, no ha llegado la comunicación oficial del permiso y por lo tanto no se ha podido empezar. Esto debía tranquilizar a todo el mundo porque significa que el principio de precaución sigue imperando", declaraba.