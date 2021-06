Fernando Simón no ha dado una fecha, pero piensa en julio

Se estimaba que la decisión llegaría en este mes de junio; sin embargo, aunque la incidencia ya ha bajado hasta los 105 casos este pasado fin de semana, Fernando Simón todavía no ha dado una fecha concreta para la decisión de librarnos de la mascarilla, al menos, en la calle.

Lo que sí ha dicho este pasado 14 de junio es que Sanidad cree que “pronto” se darán las circunstancias para dejar de usar la prensa protectora contra el covid en espacios abiertos. Como ocurrió en el peñón de Gibraltar (donde ya no se usa la mascarilla en la calle), la medida está íntimamente ligada al avance de la campaña de vacunación en España, que ya ha cogido la velocidad de crucero.

La mascarilla se seguirá usando en interiores

Lo que sí ha dejado claro el Director de Alertas y Emergencias es que esta medida no va a ser radical: "No vamos a estar usando la mascarilla hoy sí y mañana, no", ha dicho, pues será algo que tendrá una desescalada y que se hará de forma progresiva. Las comunidades están debatiendo en estos momentos el cómo, cuándo y dónde, pero lo que es seguro es que la mascarillas se seguirán usando en interiores.