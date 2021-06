Una de las opciones que más nos gusta de WhatsApp es que podemos eliminar un mensaje si se lo hemos enviado a la persona equivocada o si nos arrepentimos de lo que hemos puesto y tenemos la suerte de que el otro aún no lo haya leído. Pero esta sensación de haber salvado el tipo se transforma en curiosidad desmedida cuando tenemos constancia de que alguien nos ha enviado un mensaje y luego lo ha eliminado , sin que nos haya dado tiempo a leerlo.

La aplicación, en un alarde de coherencia, no nos permite recuperar los mensajes eliminados . Y esto nos parece bien, ya que se trata de respetar la privacidad de aquellas personas que, como decíamos, se han equivocado de destinatario o se arrepienten de alguna manera de lo que han enviado.

Pero, como era de suponer, siempre hay otros caminos para aquellos que no pueden reprimir su curiosidad cuando detectan que un mensaje fue eliminado.

El registro de notificaciones

Aunque después se eliminen, los mensajes nos aparecen tal cual en las notificaciones. Y a ellas puedes acudir, siempre que no estés en ese momento utilizando la aplicación, ya que en ese caso no habrá notificación y, por lo tanto, no quedará ningún registro.