“Mi casa desapareció ayer por la mañana cuando me desperté. Ahora mismo estamos toda la familia en la casa de una amiga de mi padre, siete personas”, explicaba. “Se me ha ofrecido ayuda psicológica, me han dado una compra, me ha dado lo que necesitaba de ropa, de sábanas…”, enumeraba Verónica hablando de las ayudadas que le han ofrecido.