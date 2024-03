Juan Lobato, candidato socialista en Madrid, ha sido muy crítico con este nombramiento asegurando que le provoca estupor. “A mí me recordarán como quiera la gente. Pero estuvimos 12 años al frente de la Comunidad de Madrid, hemos hecho algunas cosas bastante bien, otras no tan bien, pero hemos cumplido 12 años de gobierno y desde entonces no han vuelto a tocar pelota … por ejemplo Juan Lobato, que ha quedado tercero en las últimas elecciones”, contestaba Leguina.

“Yo no soy del Partido Popular, no lo he sido nunca, ni lo seré, pero otra cosa es que considere al Partido Popular un partido democrático de centro derecha perfectamente integrable en cualquier democracia europea y no la ‘fachoesfera’, pero no es un partido fascista, para nada que se lo pregunten a Puigdemont que ese sí que es un fascista de mier***”, comentaba tajante el expresidente de la Comunidad de Madrid en ‘Cuatro al día’.