El duro testimonio de una mujer desesperada tras una liposucción fallida: “Temí por mi vida”

Las consecuencias no solo son físicas, la víctima se encuentra muy afectada anímicamente , está hundida hasta tal punto de que está arrepentida de haber pasado por el quirófano.

“No sé si me voy a poder explicar bien, no puedo hablar de este tema, es muy duro por lo que estamos pasando… y ver que nadie nos hace caso y que nadie se quiere hacer cargo de lo que me está pasando”, aseguraba la víctima muy afectada.