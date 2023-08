Así está nuestra relación de pareja según cuatro posturas que adoptamos al dormir

Separados : los expertos dicen que dormir así puede significar tener rechazo a la pareja. Cuando se duerme separado puede que no se duerma igual de bien

Laura Cámara, sexóloga y enfermera, ha hablado sobre esto en nuestro programa: "Me ha sorprendido bastante este estuido, es verdad que el momento de ir a dormir es importante, donde compartimos cosas que no nos ha dado tiempo durante el día y me parece importante este contacto físico, pero es verdad que definir cómo va la relación en función de cómo nos dormimos lo veo un poco arriesgado, hay algunas de estas posturas que creo que son muy propias del enamoramiento".