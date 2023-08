Albert Rivera, arropado por Malú y su actual pareja Carla Cotterli: le acompañan ante el fallecimiento de su padre

"Gracias por estar aquí, pero no puede ser un momento más difícil, así que muchas gracias de verdad. Estamos rotos", entonaba visiblemente afectado Albert Rivera ante las cámaras y es que vive uno de los momentos más complicados de su vida ante la repentina muerte de su padre.

Tras estar juntos cuatro años y tener una hija en común, Malú no ha dudado en desplazarse hasta el tanatorio para acompañar a Albert en este complicado momento. Según algunos medios, quien también ha querido estar a su lado ha sido Carla Cotterli, la que sería ahora su pareja actual.

Nuestro compañero Miquel Valls ha dado más detalles sobre esto: "Albert Rivera estña desolado, no se esperaban la noticia, no había antecedentes de problemas de salud en su padre, ha sido una muerte repentina que le ha pillado en Londres". Y Aurelio Manzano ha añadido: "Tambiñen ha ido la madre de Malú, como abuela quería apoyar a Albert. Me dicen que Malú ha estado dos horas dentro del tanatorio dando muchos ánimos, sobre todo a la madre de Albert y a la salida él le ha acompañado hasta que ella ha salido del tanatorio".