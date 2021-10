La mejor psicofonía captada en 17 años por 'Cuarto milenio': "Son voces de niños"

Clara y Luis viajaron hasta la localidad malagueña movidos por relatos escalofriantes: “Bajé a la planta baja del museo, allí solo estaba yo, y entonces escuché una voz , como un susurro de alguien tras una puerta”, explicaba una turista del Museo. “Fui a ese museo a una conferencia y al fondo de la sala vi a un hombre vestido con ropas antiguas y con sombrero, cuando acabó la conferencia el señor ya no estaba allí, nadie le había visto y para salir tendría que haber pasado por delante del resto de asistentes”, explicaba un doctor. Se sabe que justo debajo de este museo se encuentra un cementerio árabe , un lugar sagrado que podría estar tras los múltiples sucesos paranormales que allí tienen lugar.

En la grabación se escuchan con toda claridad las voces de lo que parecen niños teniendo una conversación, algo que ha dejado realmente impactado a Iker Jiménez: “A mí no me suena a castellano, parecen niños hablando en un idioma extraño, suena parecido al alemán, no lo sé”.