¿Pasarías por esta aterradora carretera sevillana? Los expertos aseguran que se trata de un vórtice espacio temporal

En el año 2016 ‘Cuarto milenio’ se interesó por una serie de casos que se produjeron en una carretera sevillana , algunos de ellos tan espectaculares como una familia entera que ve un ser que avanza por la carretera flotando, todo vestido de blanco, se acerca a ellos con la mano en el pecho y les dice “auxilio, socorro, accidente, me muero”. Cuando se vuelven a mirarlo había desaparecido.

“El domingo tres de noviembre del año 2013 íbamos desde Cantillana a Marchena a recoger a unos amigos y cuando tomamos la carretera A-380, una carretera comarcal, estrecha, sin arcén, con el firme en mal estado, vimos mi mujer y yo como dos personas se cruzaban por delante del coche y al mirar hacia el arcén ya no estaban, habían desaparecido (…) Mi mujer me dijo que frenara y frené, pero cuando miramos para atrás allí no había nadie (…) Por la sombra que proyectaban el coche que venía de frente los habría atropellado (…) Se da la circunstancia de que solo diez días después de este suceso falleció la mujer de este amigo que vivía en Marchena y dos días después falleció también él”. José María de la Hera Sánchez, periodista y testigo de una aparición.