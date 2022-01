Iker Jiménez comienza su sección en ‘El cierre’ recordando dos de los tebeos que solía leer durante su infancia: ‘Súper humor’ y ‘Vickie, el vikingo’. El padre de este niño solía decir “que me aspen, si lo entiendo” y sobre esta frase reflexiona el conductor de ‘La nave del misterio’, pues hoy le encuentra sentido a esa expresión en torno a lo que sucede actualmente con el pasaporte covid.

“Hay cosas, que hoy día, no puedo entender en este inicio del 2022. El tema del pasaporte covid, está muy bien, yo lo tengo. Se vincula a la tercera vacuna pero cuando pregunto a especialistas me dicen que la tercera dosis es para persona inmunodeprimidas o con problemas, entonces si esto no está claro cómo es que se vincula el pasaporte covid a la tercera vacuna”, comienza a decir Iker Jiménez.