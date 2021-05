Luces y sombras de Elon Musk: ¿innovador incomprendido o magnate irresponsable?

Sus Tesla no tripulados se estrellan, los ensayos con su nave espacial son un fracaso, algunos dudan de las posibilidades reales del ‘Neuralink’ y alertan de sus posibles usos perniciosos y no parece probable que podamos colonizar Marte o ver caminar por nuestro planeta granes dinosaurios en un futuro próximo. Le acusan de ser excéntrico y megalomaníaco. Sin embargo, Musk afirma que la humanidad está en peligro y solo la tecnología podría salvarla. ¿Se trata de un innovador al que el mercado trata de frenar o de un magnate irresponsable que no entiende de líneas rojas?