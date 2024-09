“Algunas críticas , algunos periodistas, me dicen ‘siempre estás hablando de ti’, ¿y de qué quieres que hable? Si soy sincero, hablaré de cómo veo el mundo porque no sé cómo lo ve otro”, comienza a decir Iker Jiménez al inicio del ‘Cierre’ de esta semana. Al hilo de esto, el conductor de ‘La nave del misterio’ confiesa cuál es uno de sus grandes defectos.

“Si me sacan del foco, se me va el santo al cielo. Pero, además, no saben con qué facilidad”, admite Iker, que nos pone un ejemplo. “Hace unos días estrenábamos ‘Horizonte’ en directo. Cuando entró el Lamborghini, se me fue el santo al cielo, no saben de qué manera. Menos mal que Carmen y Gaitán me ayudaron”.