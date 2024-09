La espeluznante visión de Aldo Linares en una carretera de Extremadura: "Es un crío, está jugando al escondite con nosotros"

En 2018, una seguidora de 'Cuarto milenio' tuvo un extraño encuentro en una carretera en Extremadura: la visión de un niño vestido con ropajes romanos . Cuando conducía por la BA-022 durante una noche cerrada, desde su automóvil vio las piernas desnudas de lo que parecía un niño de unos diez u once años caminando por el arcén, cuando estuvo a su altura se dio cuenta de que ese extraño ser no tenía rostro.

La testigo que Javier Pérez Campos entrevistó en 2020 le aseguró al colaborador de 'Cuarto milenio' que la extraña figura iba descalza , con una especie de camisola que le tapaba hasta las rodillas, sucia y con lo que parecía un cordón alrededor de la cintura: "La vestimenta era como la de los niños romanos esclavos que vemos en las películas. No paré el coche, lo que hice fue acelerar y dejar aquello atrás ".

Ahora, Aldo Linares se desplaza hasta este punto concreto, sin saber nada del lugar al que se dirigía y sin conocer el yacimiento allí encontrado, y descubre que efectivamente en esa zona ocurren fenómenos paranormales: "Debajo de estos árboles hay algo muy antiguo, hay mucha chicha, es algo de culto pero muy antiguo , no ermita ni nada por el estilo, mucho más antiguo".

El sensitivo, al igual que la testigo de la aparición, también percibió la presencia de ese extraño ser, que rondaría los diez u once años, y que aparecía y desaparecía del lugar:

"Es como si jugara con nosotros al escondite, viene y va, no es como nosotros, no es contemporáneo, es alguien más viejo. Es como un niño viejo y con un color como claro. Es un crío eh, primero estaba donde está el arbusto y luego se escondía, pero no entiendo qué hace aquí, tiene que ver con lo que hay aquí debajo".